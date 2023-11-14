Украинские власти сообщили о работе ПВО в Хмельницкой области

Глава администрации Хмельницкой области Тюрин заявил, что в регионе ночью работали силы ПВО, добавив, что сообщений о повреждениях и пострадавших не поступало. СМИ писали о работе ПВО в Харьковской области и Херсоне

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Хмельницкой области во время объявленной ночью на 14 ноября воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны, сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«По состоянию на это время сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало», — написал он утром 14 ноября.

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 1:09 мск, ее отменили в 3:57. Сигналы тревоги также звучали в Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и ряде других областей.

«Страна.ua» писала о работе ПВО в Харьковской области поздним вечером 13 ноября, а также о взрыве в Херсоне во время воздушной тревоги. «Зеркало недели» сообщало о работе ПВО в Староконстантинове Хмельницкой области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.