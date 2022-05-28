Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под контроль
Российские войска взяли Северодонецк в Луганской области на Украине под полный контроль. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал он в Telegram.
По словам Кадырова, изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, однако 28 мая он внес в план изменения и поставил задачу взять город под контроль за три дня. «В итоге наши бойцы справились еще быстрее — за три часа», — подчеркнул он.
В наступлении на Северодонецк участвовали чечнские бойцы, силы российского Минобороны и силы Народной милиции ЛНР. По словам Кадырова, в результате есть пленные.
25 мая Кадыров сообщил, что российские военные вошли в Лисичанск, а также «почти вошли» в Северодонецк. Два города образуют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, в которую также входя Рубежное, Кременная и другие населенные пункты. Лисичанск и Северодонецк находятся на разных берегах реки Северский Донец.
Через два дня глава Чечни заявил о полном контроле российских военных над линией соприкосновения в Северодонецке. На тот момент были зачищены первые кварталы города, а украинские военные, по словам Кадырова, оказались полностью блокированы.
Лисичанск и Северодонецк — два последних крупных города, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР. Бои в этом районе шли еще в марте. Тогда глава ЛНР Леонид Пасечник утверждал, что военнослужащие республики заняли до 80% территории Луганской области Украины, в пределах которой они стремятся установить границы ЛНР.