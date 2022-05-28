Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под контроль

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
«Ливерпуль» и «Реал» не забили голов в первом тайме финала Лиги чемпионов Спорт, 23:26
Байден освободил от повышенных пошлин поставки украинской стали Политика, 23:11
«Треугольник печали» и «Решение уйти»: кто победил на Каннском фестивале Стиль, 23:07
Полиция применила слезоточивый газ против фанатов перед финалом ЛЧ Спорт, 22:30
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 22:21
Блинкен отметил важность партнерства США и Азербайджана Политика, 22:21
Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под контроль Политика, 22:01
«Реал» — «Ливерпуль». Онлайн финального матча Лиги чемпионов Спорт, 22:00
Начало финала Лиги чемпионов отложили по соображениям безопасности Спорт, 21:58
Кадыров объявил об отправке очередной группы бойцов в Донбасс Политика, 21:46
В Техасе расследуют задержку действий полиции во время стрельбы в школе Общество, 21:44
Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. т нефти из России Экономика, 21:24
Литва не подтвердила данные о соглашении в НАТО не поставлять Киеву танки Политика, 21:17
Представитель Дани Милохина опроверг получение им гражданства Казахстана Технологии и медиа, 20:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под контроль

Глава Чечни подчеркнул, что все позиции украинских военных в Северодонецке были уничтожены. «Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно», — добавил Кадыров
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска взяли Северодонецк в Луганской области на Украине под полный контроль. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал он в Telegram.

По словам Кадырова, изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, однако 28 мая он внес в план изменения и поставил задачу взять город под контроль за три дня. «В итоге наши бойцы справились еще быстрее — за три часа», — подчеркнул он.

В наступлении на Северодонецк участвовали чечнские бойцы, силы российского Минобороны и силы Народной милиции ЛНР. По словам Кадырова, в результате есть пленные.

Кадыров заявил о входе российских военных в Лисичанск
Политика
Рамзан Кадыров

25 мая Кадыров сообщил, что российские военные вошли в Лисичанск, а также «почти вошли» в Северодонецк. Два города образуют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, в которую также входя Рубежное, Кременная и другие населенные пункты. Лисичанск и Северодонецк находятся на разных берегах реки Северский Донец.

Через два дня глава Чечни заявил о полном контроле российских военных над линией соприкосновения в Северодонецке. На тот момент были зачищены первые кварталы города, а украинские военные, по словам Кадырова, оказались полностью блокированы.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования
Pro
Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона
Статьи
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов
Инструкции
Pro
Фото: Marco Garcia / Getty Images Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях
Инструкции
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи

Лисичанск и Северодонецк — два последних крупных города, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР. Бои в этом районе шли еще в марте. Тогда глава ЛНР Леонид Пасечник утверждал, что военнослужащие республики заняли до 80% территории Луганской области Украины, в пределах которой они стремятся установить границы ЛНР.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Мария Лисицына Мария Лисицына
Рамзан Кадыров Северодонецк Военная операция на Украине ЛНР Украина Лисичанск
Материалы по теме
Кадыров объявил об отправке очередной группы бойцов в Донбасс
Политика
Кадыров сообщил о контроле над линией соприкосновения в Северодонецке
Политика
Кадыров заявил о входе российских военных в Лисичанск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter