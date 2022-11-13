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Путин поручил демобилизовать призванных на службу студентов в ДНР и ЛНР

Песков сообщил, что Путин поручил демобилизовать студентов в ДНР и ЛНР
Глава ДНР Денис Пушилин подтверждал, что в республике ранее были мобилизованы студенты, и выступил за то, чтобы они вернулись с фронта и продолжили обучение
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, призванных на службу, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения», — сказал он.

Всеобщая мобилизация в ДНР и ЛНР была объявлена за несколько дней до начала военной спецоперации на Украине, когда они еще не были включены в состав России. При этом в Луганской народной республике запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

В России частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. Позже своим указом он предоставил отсрочку по призыву в рамках мобилизации студентам вузов и колледжей, а потом — аспирантам, ординаторам и обучающимся в духовных образовательных учреждениях.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России в конце сентября, после проведенных там референдумов. С 19 октября в этих регионах действует военное положение.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации. Указ президента по этому поводу не публиковался, в Кремле позже поясняли, что он не требуется.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин подтверждал, что ранее в республике мобилизовали студентов, и выступил за то, чтобы они продолжали обучение, как это происходит в других регионах России. «Я являюсь сторонником того, чтобы наши студенты вернулись с фронта, вернулись к учебе, как это сейчас происходит в других субъектах Российской Федерации, где студенты не мобилизуются, а учатся», — говорил он.

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