ВСУ: в Одесской области в результате удара поврежден объект инфраструктуры

ВСУ сообщили об ударе по инфраструктурному объекту в Одесской области

Объект инфраструктуры в Одесской области получил повреждения в результате удара, сообщили в ВСУ. Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам

Фото: dsns_telegram / Telegram

Инфраструктурный объект поврежден в результате удара в Одесской области, пострадали три человека, говорится в сообщении оперативного командования ВСУ «Юг».

Ранее о том, что в Одесской области прогремели взрывы, сообщали «Страна.ua» и «Суспильне». Воздушная тревога в регионе была объявлена в 14:31 (мск) и отменена в 14:54.





Последний раз об ударах по Одесской области Минобороны сообщало 31 октября. Тогда, по данным ведомства, были поражены места производства летательных аппаратов и безэкипажных катеров в селе Малодолинское южнее Одессы.

Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.