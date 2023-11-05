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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ сообщили об ударе по инфраструктурному объекту в Одесской области

ВСУ: в Одесской области в результате удара поврежден объект инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Объект инфраструктуры в Одесской области получил повреждения в результате удара, сообщили в ВСУ. Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Инфраструктурный объект поврежден в результате удара в Одесской области, пострадали три человека, говорится в сообщении оперативного командования ВСУ «Юг».

Ранее о том, что в Одесской области прогремели взрывы, сообщали «Страна.ua» и «Суспильне». Воздушная тревога в регионе была объявлена в 14:31 (мск) и отменена в 14:54. 


Последний раз об ударах по Одесской области Минобороны сообщало 31 октября. Тогда, по данным ведомства, были поражены места производства летательных аппаратов и безэкипажных катеров в селе Малодолинское южнее Одессы.

Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесская область ракетный удар инфраструктура Военная операция на Украине
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