Путин провел совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте военной операции в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и ряда военачальников, уточнили в Кремле.

Глава государства также совершил рабочую поездку в Мариуполь. Он прилетел в город на вертолете, после чего за рулем автомобиля объехал районы, осмотрел некоторые объекты и пообщался с местными жителями.

Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он доложил Путину о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных объектов, инфраструктуры ЖКХ и медицинских учреждений.

Накануне, 18 марта, в девятую годовщину вхождения Крыма в состав России, президент приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе — первой очереди парка «Херсонес Таврический». Путина сопровождал губернатор города Михаил Развожаев. Не считая проезда по Крымскому мосту в декабре прошлого года, это первая поездка Путина в Крым с ноября 2021 года.

18 марта 2014 года Россия подписала договор с Крымом и Севастополем, образовав соответствующие субъекты в составе страны.

В декабре прошлого года президент ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в военной операции на Украине, сообщало ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Тогда Путин заслушал доклад о ходе военных действий, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.