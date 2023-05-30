В Киеве третью ночью подряд прозвучали взрывы

Взрывы в украинской столице прозвучали несколько раз за ночь, в одном из районов из-за падения неизвестных обломков загорелся частный дом, в другом — три автомобиля

Киев ночью (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале. Городская военная администрация (КГВА) заявила, что в городе работает система ПВО. Около 2:00 в украинской столице включили сирены воздушной тревоги.

После сообщения о взрывах Кличко указал, что спасательные службы направились по вызовам в Подольский и Голосеевский районы, однако что произошло там, он не рассказал. В Дарницком районе, отметил Кличко, из-за падения обломков (чего, не уточняется) загорелся частный дом.

«Суспiльне» и ТСН около 3:00 написали, что в столице повторно прозвучали взрывы. Кличко подтвердил, что взрывы вновь были слышны в Подольском, Голосеевском и Печерском районах. В последнем из-за падения неизвестных обломков загорелись три автомобиля. По данным КГВА, обломки упали также в Голосеевском районе, в одном из домов выбиты окна. Кличко позднее написал, что в том же районе зафиксирован пожар.

Тревога также была объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской и Кировоградской областях. По данным киевской обладминистрации, в регионе работает ПВО.

Накануне, 29 мая, о взрывах в Киеве сообщалось дважды — ночью и в первой половине дня. Днем, по данным властей, обломки упали в Оболонском и Подольском районе. В результате был ранен один человек. ТСН сообщал о ночных взрывах в Одессе и Кременчуге.

Российское Минобороны в сводке от 29 мая сообщило, что ночью нанесло «групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах». Были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника, склады боеприпасов. Об ударах утром ведомство не сообщало.