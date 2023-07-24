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Москву атаковали два беспилотника. Что известно к 8:00

В Москве упали два беспилотника, повреждены два нежилых здания
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники ударили по нежилым зданиям на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева около 4:00 мск. Пострадавших нет. Дроны были подавлены силами РЭБ, сообщило Минобороны и обвинило в атаке «киевский режим»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Что известно об атаке к 8:00 мск:

  • Два беспилотника атаковали Москву около 4:00, сообщил мэр города Сергей Собянин.
  • Удары пришлись по нежилым зданиям — дому № 17 на Комсомольском проспекте (там находятся магазины, в том числе «Военторг») и бизнес-центру на проспекте Лихачева.
    Москву атаковали два беспилотника. Что известно к 8:00
    Москву атаковали два беспилотника. Что известно к 8:00
  • Атаку совершил киевский режим, заявили в Минобороны. Ведомство сообщило, что оба беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.
  • Пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщили глава города и Минобороны.

Москву атаковали два беспилотника. Что известно к 8:00
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  • ТАСС в экстренных службах рассказали, что в бизнес-центре на проспекте Лихачева при попадании дрона произошел взрыв, выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах. На Комсомольском проспекте обнаружили обломки беспилотника.
  • Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева было перекрыто. В 8:08 мск столичный дептранс сообщил о восстановлении движения по Комсомольскому проспекту — в сторону центра оно восстановлено полностью, в сторону области действуют третья и четвертая полосы.

Москву атаковали два беспилотника. Что известно к 8:00

  • Представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RTVI назвала случившееся актом международного терроризма.
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