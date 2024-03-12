Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта в ДНР

Поселок Невельское в ДНР перешел под контроль России, сообщили в Минобороны. По состоянию на 2001 год там проживали 286 человек

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Населенный пункт Невельское в Донецкой народной республике перешел под контроль российских сил, сообщило Минобороны.

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — сообщили в ведомстве.

Поселок расположен в Ясиноватском районе Донецкой области. По состоянию на 2001 год там проживали 286 человек.

Военные «Искандером» уничтожили украинскую пусковую установку С-300 в ДНР Политика Минобороны также рассказало, что за минувшие сутки на донецком направлении было нанесено поражение двум украинским бригадам в районе Новомихайловки и Белогоровки. Противник потерял до 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», добавили в ведомстве.

В конце февраля и начале марта на авдеевском направлении российские силы взяли населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское.

Невельское расположено примерно в 27 км от Авдеевки, которая перешла под контроль российских войск 17 февраля. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, тогда военнослужащие заняли территорию площадью 31,75 кв. км. Главком ВСУ Александр Сырский объяснял необходимость вывода войск из Авдеевки риском окружения. По его словам, украинские военнослужащие перешли к обороне на «более выгодных рубежах».