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Кремль объяснил идею Путина о «санитарной зоне» на Украине

Песков: цель санитарной зоны — отодвинуть оружие ВСУ на безопасное от России расстояние
Необходимость в санитарной зоне может появиться в связи с тем, что Украина получает более сложные и более дальнобойные вооружения, заявил Песков. Накануне создание такой зоны в случае продолжения обстрелов допустил Путин
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

В случае создания «санитарной зоны» на Украине военная инфраструктура ВСУ будет отодвинута на безопасное для России расстояние, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

О возможности создать на Украине такую зону накануне заявил президент Владимир Путин. Пескова попросили уточнить, что глава государства имел в виду.

Пресс-секретарь отметил, что с подконтрольной Киеву территории ведутся обстрелы, «бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан» и их домов.

«Для того чтобы обеспечить безопасность, по мере того как у киевского режима появляются более сложные и более дальнобойные вооружения, придется эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние, чтобы обеспечить безопасность граждан», — ответил Песков.

Последние месяцы российские приграничные регионы неоднократно подвергались обстрелам, также сообщалось о диверсиях. Тему безопасности находящихся вблизи Украины российских территорий Путин поднял накануне на встрече с военными корреспондентами.

По словам президента, на обстрелы можно ответить повышением эффективности контрбатарейной борьбы, но это не предотвратит прилетов. Если обстрелы продолжатся, то российские власти должны будут рассмотреть вопрос создания на Украине санитарной зоны, расположенной «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», сказал он.

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Наиболее тяжелая ситуация с обстрелами сложилась в Белгородской области. В начале июня там ежедневно фиксировали несколько сотен попаданий снарядов. Пострадали 34 тыс. жителей городов и сел, перестали работать по меньшей мере десять предприятий.

Кремль объяснил идею Путина о «санитарной зоне» на Украине
Кремль объяснил идею Путина о «санитарной зоне» на Украине

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