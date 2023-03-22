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Минобороны сообщило об ударе по аэродрому близ Одессы

Минобороны России: уничтожены ангары с вооружением армии Украины в районе Одессы
Российские силы нанесли удар по двум ангарам с военной техникой ВСУ на аэродроме в районе Одессы, сообщило российское Минобороны. Еще один склад боеприпасов уничтожен в Харьковской области
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Российские военные поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на территории аэродрома Школьный в районе Одессы. Об этом сообщает российское Минобороны в телеграм-канале.

В Запорожской области в районе населенного пункта Зализничное уничтожен склад топлива для военной техники теробороны ВСУ.

На купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области уничтожено более 50 военных ВСУ, две бронемашины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 «Акация».

«Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

На красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Площанка и Кузьмино (ЛНР) уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На донецком направлении уничтожено более 300 военнослужащих Украины, три бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

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На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Зализничное, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области уничтожено до 40 военных ВСУ и артиллерийская система американского производства М777.

На херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих и самоходная гаубица «Гвоздика».

Помимо этого, в районе населенного пункта Малые Крынки Харьковской области был сбит вертолет Ми-8 ВСУ.

Также средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской народной республики, Пески, Новоандреевка Донецкой народной республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:

  • 403 самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотника;
  • 414 ЗРК;
  • 8370 танков и бронемашин;
  • 1070 боевых машин РСЗО;
  • 4410 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 9052 единицы специальной военной автомобильной техники.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк 10 марта заявил, что ВСУ могут перейти к контрнаступлению через два месяца. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина отмечала, что Киев планирует атаку и ожидает оружия от Запада, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление украинских военных в регионе может стать для них фатальным.

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