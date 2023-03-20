Кремль заявил о неминуемости темы Украины на встрече Путина и Цзиньпина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:43
Кремль заявил о запрете на использование iPhone чиновниками на службе Политика, 12:42
Футболист сборной России назвал ошибкой введение Fan ID Спорт, 12:35
Аналитики спрогнозировали двукратный рост ввода ТЦ в Москве в 2023 году Недвижимость, 12:29
Песков заявил, что Путин не принимает близко к сердцу решение суда Гааги Политика, 12:22
Немецкий производитель оружия Rheinmetall вошел в индекс DAX Инвестиции, 12:20
Близкие не поддерживают — почему так происходит и что с этим делать Pro, 12:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кремль заявил о неминуемости темы Украины на встрече Путина и Цзиньпина Политика, 12:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:15
Экс-футболист молодежной сборной России получил паспорт Армении Спорт, 12:12
Загитова ответила на критику образа Мэрилин Монро на турнире шоу-программ Спорт, 12:10
Премьер Саксонии увидел возможность восстановления отношений России и ФРГ Политика, 12:09
Что ждет московский рынок элитной недвижимости РБК и Ahead, 12:08
МИД Китая призвал Гаагу уважать юридический иммунитет главы государства Политика, 12:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил о неминуемости темы Украины на встрече Путина и Цзиньпина

Песков: Путин расскажет Си Цзиньпину российское видение по конфликту на Украине
Председатель КНР пробудет в Москве три дня — с 20 по 22 марта. В ходе переговоров с Путиным тема конфликта на Украине неизбежно будет подниматься, президент России представит Си «российское видение» на ситуацию, уточнил Песков
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров затронут тему мирной инициативы Китая по Украине, председатель КНР сможет услышать «российское видение». Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Так или иначе, темы, которые затронуты в этом плане, конечно, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Поэтому, конечно, можно смело предположить, что такие темы затрагиваться будут. Но здесь, конечно, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель Си смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — сказал Песков, отвечая на вопрос об обсуждении лидерами мирного плана Китая.

На вопрос о возможной роли посредничества КНР в конфликте на Украине Песков отметил, что пока Россия видит «продолжающийся курс [Запада] на недопущение торможения боевых действий». «Об этом говорит Вашингтон — это и Госдепартамент, и Совбез американский. Они говорят об этом открыто и официально», — отметил представитель Кремля.

В годовщину начала российской спецоперации на Украине — 24 февраля 2023 года — Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта. Документ включает 12 пунктов, среди них — уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой, прекращение боевых действий, возобновление переговоров, в чем Китай готов содействовать, прекращение односторонних санкций.



Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в китайском плане увидел лишь общие принципы и противоречие одних пунктов другим. Президент США Джо Байден также раскритиковал план, поскольку он, по его мнению, «выгоден» только России.

Кремль заявил, что приветствует попытку Пекина предложить мирный вариант выхода из конфликта, но счел, что из-за украинской стороны обсуждать «нюансы» невозможно. Потому спецоперация будет продолжаться, заявила Москва.

Читайте на РБК Pro
Восточный онлайн: три турецких маркетплейса для российского бизнеса
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Уже не опиум: как создатели игры Genshin Impact выручили $4 млрд на любви
Вернуться в компанию, из которой вы ушли: четыре за и три против

Кремль заявил о неминуемости темы Украины на встрече Путина и Цзиньпина
Кремль заявил о неминуемости темы Украины на встрече Путина и Цзиньпина

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Си Цзиньпин переговоры Владимир Путин Военная операция на Украине мирный план

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Жизнь Си Цзиньпина в 10 цифрах
Политика
Си Цзиньпин назвал условие для выхода из украинского кризиса
Политика
Путин накануне визита Си Цзиньпина в Россию вспомнил их первые встречи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter