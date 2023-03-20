Кремль заявил о неминуемости темы Украины на встрече Путина и Цзиньпина

Председатель КНР пробудет в Москве три дня — с 20 по 22 марта. В ходе переговоров с Путиным тема конфликта на Украине неизбежно будет подниматься, президент России представит Си «российское видение» на ситуацию, уточнил Песков

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Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров затронут тему мирной инициативы Китая по Украине, председатель КНР сможет услышать «российское видение». Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Так или иначе, темы, которые затронуты в этом плане, конечно, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Поэтому, конечно, можно смело предположить, что такие темы затрагиваться будут. Но здесь, конечно, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель Си смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — сказал Песков, отвечая на вопрос об обсуждении лидерами мирного плана Китая.

На вопрос о возможной роли посредничества КНР в конфликте на Украине Песков отметил, что пока Россия видит «продолжающийся курс [Запада] на недопущение торможения боевых действий». «Об этом говорит Вашингтон — это и Госдепартамент, и Совбез американский. Они говорят об этом открыто и официально», — отметил представитель Кремля.

В годовщину начала российской спецоперации на Украине — 24 февраля 2023 года — Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта. Документ включает 12 пунктов, среди них — уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой, прекращение боевых действий, возобновление переговоров, в чем Китай готов содействовать, прекращение односторонних санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил , что инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в китайском плане увидел лишь общие принципы и противоречие одних пунктов другим. Президент США Джо Байден также раскритиковал план, поскольку он, по его мнению, «выгоден» только России.

Кремль заявил, что приветствует попытку Пекина предложить мирный вариант выхода из конфликта, но счел, что из-за украинской стороны обсуждать «нюансы» невозможно. Потому спецоперация будет продолжаться, заявила Москва.