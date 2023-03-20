Си Цзиньпин назвал условие для выхода из украинского кризиса

Си Цзиньпин (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Выход из украинского кризиса будет найден, если его стороны будут руководствоваться концепцией общей безопасности и продолжать диалог в равноправном ключе, заявил председатель Китая Си Цзиньпин в своей статье для «Российской газеты».

«Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе», — считает китайский лидер.

Он напомнил, что с начала обострения конфликта на Украине Китай занимает «объективную и беспристрастную позицию», а также прилагает активные усилия по содействию к примирению и мирным переговорам.

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