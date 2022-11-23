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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны подтвердило обмен 35 российских военнопленных

Из украинского плена вернулись 35 российских военнослужащих, которым «грозила смертельная опасность», сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

Возвращенным военнослужащим оказывают медицинскую и психологическую помощь, добавили в военном министерстве.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в телеграм-канале, что Киев обменял 36 человек — 35 военных (в том числе те, кто был на «Азовстали» в Мариуполе и на Чернобыльской АЭС) и одного гражданского.

«Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ», — уточнил Ермак.

Материал дополняется.

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