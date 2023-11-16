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Военная операция на Украине ,  
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Патрушев сообщил об усилении ПВО в Центральной России из-за атак дронов

Патрушев: ПВО в Центральном федеральном округе усилили на фоне атак дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Власти усилили противовоздушную оборону во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) на фоне участившихся атак украинских беспилотников, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Воронеже по ситуации в округе.

«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. <...> Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», — цитирует ТАСС секретаря Совбеза.

Кроме того, по словам Патрушева, власти приняли меры для предотвращения поджогов «и иных деструктивных действий в отношении данных объектов». Также была усилена гражданская оборона и мобилизационная готовность, а граничащим с Украиной регионам выделили средства на обустройство линий территориальной обороны, сообщил он.

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В состав Центрального федерального округа входят 18 регионов. Это Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

Власти российских регионов, в том числе расположенных в глубине территории страны, не раз сообщали об атаках дронов с начала спецоперации. Так, 11 ноября дрон сбили над территорией Московской области. В ночь на 16 ноября средства ПВО перехватили два дрона в небе над Брянской областью, днем ранее — один беспилотник в Смоленской области.

Теги
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Николай Патрушев ПВО Центральный федеральный округ беспилотники Украина
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
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