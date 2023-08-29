Российские военные сбили украинский дрон над Черным морем

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Силы ПВО России сбили украинский беспилотник самолетного типа над Черным морем, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Ведомство назвало пролет дрона над морем «попыткой киевского режима совершить террористическую атаку». Украинский беспилотник упал в воду, других подробностей Минобороны не сообщило.

Ведомство регулярно отчитывается об уничтожении украинских беспилотников над российской территорией. Днем 29 августа один дрон над Черным морем сбил российский истребитель, ранним утром того же дня средства ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью.

ВСУ в ходе военных действий применяют несколько видов беспилотников самолетного типа, в том числе советские Ту-141 «Стриж», UJ-22 Airborne и Bayraktar TB2. Об их уничтожении неоднократно сообщало российское Минобороны. Также на вооружении ВСУ стоят беспилотники самолетного типа МП-1 Spectator, А1-СМ «Фурия», «Лелека-100», FlyEye и H10 Poseidon.

Российские власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов на российские регионы. В частности, они происходили в Подмосковье, Белгородской и Брянской областях. 25 августа Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать территорию России 42 беспилотниками. Все они были либо уничтожены, либо подавлены системами радиоэлектронной борьбы.

В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что атак дронов на Россию будет становиться больше. В Кремле заверяли, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от украинских беспилотников.