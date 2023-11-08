Россия запросила заседание Совбеза ООН после ударов по Донецку

Россия запросила на 8 ноября открытое заседание Совета безопасности (СБ) ООН после ударов ВСУ по центру Донецка, сообщил заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Ожидаем, что оно будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября», — написал он в телеграм-канале.

ВСУ трижды обстреляли центр Донецка 7 ноября. В результате обстрела погибли шесть человек, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе (СЦКК) на 20:30, жертвами обстрела стали 20 человек. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, в это число входят как погибшие, так и раненые.

В последний раз ВСУ обстреляли Донецк 31 октября. Тогда погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, в их числе два сотрудника МЧС.

Среди пострадавших были оператор «Звазды», он получил осколочное ранение, а также три сотрудника съемочной группы «Известий». Корреспондент Евгений Быковский получил осколочные ранения груди, у журналиста Алексея Полторанина были проникающие ранения груди и брюшной полости, у военкора Александра Мартемьянова сквозные ранения бедер.