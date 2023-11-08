 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Россия запросила заседание Совбеза ООН после ударов по Донецку

Зампостпреда Полянский: Москва запросила заседание СБ ООН после обстрела Донецка
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия запросила на 8 ноября открытое заседание Совета безопасности (СБ) ООН после ударов ВСУ по центру Донецка, сообщил заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Ожидаем, что оно будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября», — написал он в телеграм-канале.

ВСУ трижды обстреляли центр Донецка 7 ноября. В результате обстрела погибли шесть человек, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе (СЦКК) на 20:30, жертвами обстрела стали 20 человек. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, в это число входят как погибшие, так и раненые.

В последний раз ВСУ обстреляли Донецк 31 октября. Тогда погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, в их числе два сотрудника МЧС.

Среди пострадавших были оператор «Звазды», он получил осколочное ранение, а также три сотрудника съемочной группы «Известий». Корреспондент Евгений Быковский получил осколочные ранения груди, у журналиста Алексея Полторанина были проникающие ранения груди и брюшной полости, у военкора Александра Мартемьянова сквозные ранения бедер.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык

Теги
Совбез ООН Россия Украина обстрел погибшие
Материалы по теме
Число погибших и пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до 20
Политика
При обстреле центра Донецка погибли шесть человек
Политика
Центр Донецка попал под обстрел ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 98,79 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 92,42 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34
Минэк Украины решил продать шапки-ушанки со складов госрезерва Общество, 01:08
ПСЖ пропустил гол через себя и проиграл «Милану» в матче Лиги чемпионов Спорт, 01:08
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Нетаньяху назвал «величайшей ошибкой» вступление «Хезболлы» в войну Политика, 00:47
Кирби допустил изменение размещения сил в Европе после приостановки ДОВСЕ Политика, 00:32
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Россия запросила заседание Совбеза ООН после ударов по Донецку Политика, 00:06
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Спрос на новогодние бронирования жилья в России вырос за год в 1,5 раза Недвижимость, 00:02
Как Израиль развивал свою ядерную программу и какое оружие имеет сейчас Политика, 00:01
В России за 1,5 года наложили 93 ареста на активы иностранного бизнеса Экономика, 00:00
«Это беспрецедентный случай». Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC Спорт, 00:00
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 07 ноя, 23:49
Число погибших и пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до 20 Политика, 07 ноя, 23:44
Axios узнал, что Байден призвал Израиль взять паузу в войне на три дня Политика, 07 ноя, 23:29