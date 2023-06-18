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Взрывы раздались в Кривом Роге

Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области

Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщают ТСН и ZN.ua.

На территории Днепропетровской области и подконтрольной Украине части Херсонской повторно объявлена воздушная тревога. Предположительно, там работают системы ПВО.

В прошлый раз о взрывах в Кривом Роге сообщалось 15 июня. Они тогда были слышны также в Одессе. Двумя днями ранее временно исполняющий обязанности главы Криворожской военной администрации Юрий Вилкул говорил, что в результате ночного удара повреждения получили промышленные предприятия. Кроме того, по его словам, был поврежден пятиэтажный дом, погибли шесть человек (Минобороны России утверждает, что не наносит удары по гражданским объектам). В ночь на 13 июня в ряде городов Украины, в том числе Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харьковской области раздавались взрывы, объявлялась воздушная тревога.

Минобороны России с осени прошлого года неоднократно отчитывалось об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называет это ответом на действия Киева, включая взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к нему. При этом российское ведомство утверждает, что не наносит удары по гражданским объектам.

Теги
Кривой Рог Украина взрывы
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