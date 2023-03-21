Си заявил Путину о готовности КНР участвовать в урегулировании на Украине
Си Цзиньпин: Китай готов продолжать конструктивную роль в решении конфликта на Украине
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Китай готов продолжать конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Его слова приводятся на сайте китайского МИДа.
«Си Цзиньпин подчеркнул, что голос мира и объективности берет вверх, большинство государств ратует за разрядку ситуации и продвижение примирения, выступают против нагнетания напряженности. <...> Китай готов продолжать конструктивную роль в политическом урегулировании», — говорится в сообщении.
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