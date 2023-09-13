Минобороны сообщило о повреждении двух российских кораблей ракетами ВСУ

Минобороны: два корабля повреждены при ракетной атаке ВСУ на завод в Севастополе

Севморзавод атаковали десять ракет ВСУ, семь из них сбила ПВО. Повреждения получили два находящихся на ремонте корабля. В море украинские морские дроны пытались атаковать отряд кораблей ЧФ, но их уничтожили

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе, а также атаковали тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота, сообщает Минобороны России.

Средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все украинские катера, заявили в министерстве.

По данным ведомства, два корабля, находящиеся на ремонте, получили повреждения в результате попадания ракет.

Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе — самое крупное предприятие судоремонта и судостроения Крыма, территориально располагается на двух площадках общей площадью 53 га. Судоверфь была основана в 1783 году; за время своего существования он построил более 500 и отремонтировал свыше 5 тыс. кораблей и судов. Севморзавод — филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка». Летом 2023 года его единственным владельцем стала «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

По словам губернатора Михаила Развожаева, атака произошла около 3:20 мск, на территории завода возник пожар. Пострадали 24 человека, четверо находятся в состоянии средней тяжести. «Никакой опасности для гражданских объектов в городе нет», — написал Развожаев.

Примерно в это же время ночью перекрывали движение на Крымском мосту.

В последний раз об атаке на Севастополь российские власти сообщали 30 августа: в районе Севастопольской бухты ее отразили силы противоподводно-диверсионной обороны. Минобороны сообщало, что самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил в Черном море четыре катера с украинскими десантниками. В тот же день над Крымом сбили украинскую ракету.