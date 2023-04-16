Украина сообщила о пасхальном обмене пленными
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина вернула 130 человек в ходе пасхального обмена
На Украину в результате пасхального обмена пленными возвращаются 130 человек, сообщил в своем телеграм-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, обмен проходил в последние дни в несколько этапов.
Среди включенных в обмен украинцев — военные, пограничники, представители Национальной гвардии, моряки, сообщил Ермак. По его словам, возвращаются на Украину в том числе рядовые и сержанты, попавшие в плен на Бахмутском (Артемовском), Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.
«Квинтэссенцией этого праздника есть надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их», — написал Ермак.
Российская сторона об обмене, приуроченному к Пасхе, пока не сообщала.
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