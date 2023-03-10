Кремль назвал неизбежными отношения с Украиной, «потому что мы соседи»

В Киеве ранее назвали «очень опасной тенденцией» рост числа сторонников переговоров с Россией на Западной Украине. Песков считает такую тенденцию «ручейками трезвого мышления»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Рост числа украинцев, выступающих за переговоры с Россией, говорит об очевидном сохранении на Украине «ручейков трезвого мышления», поскольку в будущем Москве и Киеву неизбежно придется выстраивать двусторонние отношения, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«То, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений — а они неизбежны, потому что мы соседи, — это очевидно. Мы об этом и ранее говорили», — указал он.

Выступающих за переговоры с Россией жителей Западной Украины становится «все больше и больше», заявил ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, назвав это «очень опасной тенденцией». Он также подтвердил, что о переговорах с президентом России Владимиром Путиным «не может быть и речи».

Российская военная операция на Украине продолжается больше года. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России в условиях угрозы со стороны НАТО. Путин указывал, что операция ведется с целью закончить боевые действия, начатые националистами на Украине в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский называет условием мирного урегулирования завершение боевых действий и вывод российских войск с территории страны. Он также заявлял, что ему «не интересно» вести переговоры с Путиным.

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что украинским властям следует учитывать появление в составе России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.