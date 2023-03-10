Кремль назвал неизбежными отношения с Украиной, «потому что мы соседи»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 09 мар, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 09 мар, 16:07
Австралийка побила мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м на спине Спорт, 13:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:09
Суд отклонил иск жены Макрона к назвавшему ее трансгендером «медиуму» Общество, 13:08
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 13:07
Какие регионы запретили использовать дроны и что грозит нарушителям Общество, 12:59
Организаторы Уимблдона продолжат переговоры по допуску россиян на турнир Спорт, 12:59
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Кремль не увидел «какой-то тенденции» в очередях на границе с Грузией Политика, 12:58
Как внутренний ИТ-рынок сделать источником инноваций для России Pro, 12:56
СБУ задержала экс-главу «Антонова» за недопуск ВСУ на аэродром Гостомель Политика, 12:52
Минстрой сообщил о подготовке к строительству деревянных девятиэтажек Недвижимость, 12:48
Лукашенко поручил развивать перевозки через морские порты России Политика, 12:47
Кремль назвал неизбежными отношения с Украиной, «потому что мы соседи» Политика, 12:47
Apple представила новое музыкальное приложение для любителей классики Life, 12:46
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль назвал неизбежными отношения с Украиной, «потому что мы соседи»

Песков назвал «ручейками трезвого мышления» рост числа сторонников переговоров на Украине
В Киеве ранее назвали «очень опасной тенденцией» рост числа сторонников переговоров с Россией на Западной Украине. Песков считает такую тенденцию «ручейками трезвого мышления»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Рост числа украинцев, выступающих за переговоры с Россией, говорит об очевидном сохранении на Украине «ручейков трезвого мышления», поскольку в будущем Москве и Киеву неизбежно придется выстраивать двусторонние отношения, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«То, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений — а они неизбежны, потому что мы соседи, — это очевидно. Мы об этом и ранее говорили», — указал он.

Выступающих за переговоры с Россией жителей Западной Украины становится «все больше и больше», заявил ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, назвав это «очень опасной тенденцией». Он также подтвердил, что о переговорах с президентом России Владимиром Путиным «не может быть и речи».

Российская военная операция на Украине продолжается больше года. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России в условиях угрозы со стороны НАТО. Путин указывал, что операция ведется с целью закончить боевые действия, начатые националистами на Украине в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский называет условием мирного урегулирования завершение боевых действий и вывод российских войск с территории страны. Он также заявлял, что ему «не интересно» вести переговоры с Путиным.

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что украинским властям следует учитывать появление в составе России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Читайте на РБК Pro
В России готовятся лишить релокантов доступа к льготным налоговым режимам
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Главные тренды HR-технологий в 2023 году
Вернуться в компанию, из которой вы ушли: четыре за и три против
Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Дмитрий Песков переговоры
Материалы по теме
Кремль ответил на слова Лукашенко о неизбежности переговоров для Украины
Политика
Песков прокомментировал данные о давлении США на Германию из-за Украины
Политика
Сенатор США предупредил о новом ядерном оружии России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter