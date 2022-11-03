Стремоусов допустил уход российских военных на левый берег Днепра

Замглавы Херсонской области также посоветовал оставшимся на правом берегу жителям «максимально быстро» уходить на левый. При этом херсонские власти не видят массового скопления войск Киева и «резкого наступления»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российские войска, вероятнее всего, уйдут на левобережную часть Херсонской области, заявил в эфире «Соловьев Live» замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении», — сказал он.

Стремоусов также отметил, что все атаки киевских сил отбиты, и власти Херсонской области не видят «массового резкого наступления», как и большого скопления войск. Линия обороны держится, указал он.

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Глава Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о вывозе жителей муниципалитетов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый. Он заявил, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, группировка для отражения которого была сформирована и в России, также существует «опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением Каховской ГЭС». Командующий группировкой войск в зоне военной операции Сергей Суровикин назвал ситуацию в Херсоне «весьма непростой». На левый берег переехала и администрация Херсонской области. При этом правый берег продолжают снабжать продовольствием и лекарствами. В регионе образовали штаб территориальной обороны.

Позднее зону эвакуации расширили на 15 км от Днепра. Людей начали вывозить и с левого берега из-за того, что Каховская ГЭС «по-прежнему находится под самой большой угрозой», Киев может нанести массированный ракетный удар, пояснил Сальдо. В этом случае затопит в первую очередь левый берег, поскольку он ниже правого. Завершить эвакуацию планируется в ближайшие три дня, отмечал глава региона 1 ноября. Накануне власти приостановили движение гражданских транспортных средств через Днепр, речь идет о речных такси, баржах и других судах.

Стремоусов 26 октября говорил, что Херсонскую область сдавать никто не будет. «Россия сегодня — это Херсонская область, и мы действуем как одно, единое государство», — заявил он. По его словам, несмотря на постоянные попытки украинских войск прорваться, российские войска держат обороны, «пока никто никуда не перемещается».

