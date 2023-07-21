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МИД разъяснил позицию России по судам в Черном море

МИД: Россия будет при необходимости досматривать суда с грузами в Черном море
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Военная операция на Украине
После прекращения зерновой сделки Москва и Киев решили рассматривать суда в Черном море как потенциальных перевозчиков военных грузов. МИД России заявил, что корабли будут досматривать, чтобы установить, что они перевозят
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Российская сторона будет делать запросы о грузах, которые перевозят суда в Черном море, при необходимости досматривать их, прежде чем предпринимать какие-либо меры, сообщил замглавы МИДа Сергей Вершинин.

Ранее Минобороны заявило, что все идущие в украинские порты суда будут рассматриваться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Ранее российская сторона отмечала, что считает законными целями для атак транспорт с военными грузами.

«Рассматриваться» и «считаться» — имеется в виду, вы должны убедиться в этом, вы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос на осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», — сказал замминистра.

Россия выпустила такое предупреждение судам после прекращения действия зерновой сделки 17 июля. Также Минобороны объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод временно опасными для судоходства.

Украина выступила с ответными мерами: она тоже рассматривает следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН, включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

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Киев настаивает на продолжении сделки в трехстороннем формате, без Москвы. Как заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, страна готова на любые риски ради продолжения вывоза своего зерна. По его мнению, ответственность над минимизацией рисков должны разделить между собой Украина, Турция и ООН.

Россия допускала, что вернется в сделку, если будут продемонстрированы конкретные результаты по устранению препятствий для ее сельхозэкспорта. В частности, Москва требует переподключения Россельхозбанка (РСХБ) к системе SWIFT и восстановления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

В ООН заявили, что предлагали решить первую проблему путем выдачи разрешения «дочке» РСХБ на доступ к SWIFT. Однако российская сторона такое предложение отвергла. В МИДе заявили, что согласно положениям меморандума России и ООН у последней есть три месяца, чтобы снять препятствия для российского экспорта, прежде чем документ прекратит действовать окончательно.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Зерновая сделка МИД Черное море судоходство
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