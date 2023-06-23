Сальдо сообщил об обстреле Геническа и Скадовска ракетами Storm Shadow

Скадовск и Геническ, где с ноября располагается администрация Херсонской области, обстреляли ракетами Storm Shadow, сообщил Сальдо. ТАСС сообщает о черном дыме над жилыми кварталами

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Геническ и Скадовск на юге Херсонской области, предположительно, четырьмя ракетами Storm Shadow, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия», — написал он.

Ранее о взрывах в Геническе сообщали российские госагентства. Всего прогремело не менее трех взрывов, над жилыми кварталами поднимается столб черного дыма, передавал корреспондент ТАСС.

Геническ — город на юге Херсонской области, административный центр Генического района. Расположен на берегу Азовского моря напротив окончания Арабатской косы в 200 км от Херсона. Население города в 2022 году составляло около 19 тыс. человек. В Геническе с 12 ноября 2022 года располагается администрация Херсонской области.

Бои в Херсонской области продолжаются с начала российской спецоперации на Украине. В октябре прошлого года регион по результатам референдума вошел в состав России. В настоящее время российские власти контролируют левобережную часть Херсонской области. Правобережная, включая город Херсон, остается под контролем Украины.

О применении ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow российские власти сообщают с середины мая — тогда же о передаче Украине этих ракет сообщила Великобритания. 9 июня Сальдо сообщал об обстреле этими ракетами детского лагеря «Днепряны» на юге Херсонской области, после которого погиб один человек. Одну ракету удалось сбить, две достигли цели, уточнял врио губернатора.