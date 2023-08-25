Калужский губернатор сообщил о работе ПВО в регионе

В 00:30 по московскому времени в Малоярославецком и Жуковском районах Калужской области работали силы ПВО, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«По информации Минобороны России, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

25 августа над Калужской областью обнаружили и сбили украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200, сообщило Минобороны.



Ведомство отметило, что она была направлена ВСУ для атак по «гражданским объектам на территории Российской Федерации». Других подробностей министерство не привело.

Калужская область не имеет границы с Украиной. Регион граничит с территорией Москвы, с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями.



Модернизированные ракеты С-200 могут теоретически наносить удары по наземным целям на дальности до 600 км, рассказывал ТАСС «высокопоставленный источник в области воздушно-космической обороны». Он отметил, что эти ракеты были сняты с вооружения украинской армии десять лет назад, но хранились на складах и были впоследствии доработаны.

Минобороны уже сообщало о попытках ВСУ атаковать российскую территорию переделанными ракетами С-200. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в середине июля поручил «организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение».

