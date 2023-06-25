В городе Запорожье прозвучал взрыв

В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал взрыв, сообщают ТСН и «Суспiльне».

В подконтрольной Украине части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Командование Воздушных сил страны в своем телеграм-канале призвало граждан проследовать в укрытия.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября прошлого года. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в начале октября 2022 года. Город Запорожье находится под контролем Украины.