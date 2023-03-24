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В Кривом Роге сообщили об атаке беспилотников

Глава администрации Кривого Рога Вилкул сообщил об атаке беспилотников на город
Фото: Александр Гусев / Global Look Press
Фото: Александр Гусев / Global Look Press

Кривой Рог атаковали беспилотники-камикадзе Shahed, об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

Он уточнил, что «есть попадание», и попросил ничего не выкладывать в соцсети. Сообщение было опубликовано около четырех часов утра по местному времени (05:00 мск)

Ночью в Сумской области Украины были слышны взрывы, сообщало «Суспильне» со ссылкой на корреспондентов. Городской голова Белополья Юрий Зарко попросил жителей не выходить из укрытий до утра, в 5:40 мск (06:40 мск) в Сумской области была отключена воздушная тревога.

Воздушную тревогу на Украине объявляли 22 марта, первые сигналы прозвучали в Днепропетровской и Полтавской областях. В ночь на 22 марта в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях звучали взрывы, работала система противовоздушной обороны, в том числе в Черкасской и Киевской областях.

С середины октября 2022 года российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления Украины. Президент Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту, украинский президент Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к инциденту.

20 октября Евросоюз объявил о внесении иранской компании Shahed Aviation Industries, выпускающей дроны, в санкционный список «за материальную поддержку» боевых действий на Украине. 5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан говорил, что Иран передал России партию беспилотников до начала военной операции.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения об иранских беспилотниках, применяемых Россией на Украине, «слухами, которые распространяются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ». Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани утверждал, что обвинения в поставках дронов не имеют под собой оснований и ничем не подкреплены.

В Кривом Роге сообщили об атаке беспилотников
В Кривом Роге сообщили об атаке беспилотников

Теги
беспилотники Украина Кривой Рог
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