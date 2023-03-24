В Кривом Роге сообщили об атаке беспилотников

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Кривой Рог атаковали беспилотники-камикадзе Shahed, об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

Он уточнил, что «есть попадание», и попросил ничего не выкладывать в соцсети. Сообщение было опубликовано около четырех часов утра по местному времени (05:00 мск)

Ночью в Сумской области Украины были слышны взрывы, сообщало «Суспильне» со ссылкой на корреспондентов. Городской голова Белополья Юрий Зарко попросил жителей не выходить из укрытий до утра, в 5:40 мск (06:40 мск) в Сумской области была отключена воздушная тревога.

Воздушную тревогу на Украине объявляли 22 марта, первые сигналы прозвучали в Днепропетровской и Полтавской областях. В ночь на 22 марта в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях звучали взрывы, работала система противовоздушной обороны, в том числе в Черкасской и Киевской областях.

С середины октября 2022 года российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления Украины. Президент Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту, украинский президент Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к инциденту.

20 октября Евросоюз объявил о внесении иранской компании Shahed Aviation Industries, выпускающей дроны, в санкционный список «за материальную поддержку» боевых действий на Украине. 5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан говорил, что Иран передал России партию беспилотников до начала военной операции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения об иранских беспилотниках, применяемых Россией на Украине, «слухами, которые распространяются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ». Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани утверждал, что обвинения в поставках дронов не имеют под собой оснований и ничем не подкреплены.