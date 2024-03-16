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Военная операция на Украине ,  
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На НПЗ в Самарской области начался пожар после атаки дрона

Губернатор Азаров: на территории Сызранского НПЗ начался пожар посте атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате возгорания никто не пострадал, персонал эвакуировали, сообщили власти. Еще один дрон пытался атаковать Новокуйбышевский НПЗ

На территории Сызранского НПЗ в Самарской области произошел пожар, сообщает администрация города в соцсети «Вконтакте». Сотрудников завода эвакуировали, никто не пострадал.

Позднее губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотника, в результате загорелась установка по переработке нефтепродуктов. В регионе создали оперативный штаб по ликвидации последствий.

Еще один дрон пытался атаковать Новокуйбышевский НПЗ, но попытку удалось пресечь, сообщил Азаров. Никто не пострадал

Сызранский НПЗ с 2007 года входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти». Завод перерабатывает Западно-Сибирскую нефть, нефть Оренбургских месторождений, а также нефть, добываемую в Самарской области. Проектная мощность НПЗ — 8,5 млн. т нефти в год.

Проектная мощность Новокуйбышевского НПЗ — 8,3 млн т нефти в год.

«Коммерсантъ-Волга» сообщал, что в Самарской области усилили защиту нефтеперерабатывающих заводов на фоне атак дронов.

Крупнейший нефтезавод на юге России остановили после атаки дронов
Политика
Новошахтинский НПЗ

На этой неделе несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. 12 марта был атак ован дронами объект НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом, одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля. В тот же день беспилотник ударил по нефтебазе в Орле, начался пожар в одном из резервуаров.

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13 марта после атаки дрона произошел пожар на нефтезаводе в Рязанской области. Еще один беспилотник сбили у НПЗ КИНЕФ в Ленинградской области. Кроме того, БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, предприятие приостановило работу.

Президент Владимир Путин связал атаки с попытками помешать выборам в России. «Наши военные делают все, что необходимо, система ПВО работает», — заявили в Кремле.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Самарская область Сызрань НПЗ Пожар нефтеперерабатывающий завод беспилотники Военная операция на Украине
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