Кремль отреагировал на призыв Лукашенко начать переговоры

Песков — о предложении Лукашенко о переговорах: военная операция на Украине продолжается

Военная операция на Украине остается единственным средством достижения целей, заявил Песков

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении огня и переговорах ничего не изменило «в контексте Украины», военная операция продолжается, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, Владимир Путин и Лукашенко на следующей неделе обсудят эту тему.

«Но в контексте Украины ничего не меняется. Продолжается СВО, поскольку это является единственным средством достижения целей», — сказал он. Песков также счел неуместным сравнение вариантов урегулирования, предложенных Белоруссией и Китаем.

Ранее 31 марта в ходе послания Национальному собранию Лукашенко выступил за переговоры между Москвой и Киевом, а также предложил объявить перемирие и остановить боевые действия на Украине.

«Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии — и обедненный уран, и обогащенный уран. Военные меня поймут», — сказал он.

При этом территориальные и восстановительные вопросы, по его словам, нужно решить за столом переговоров, без предварительных условий. Белорусский лидер также раскритиковал решение Киева отказаться от диалога с Москвой.

Украина настаивает на урегулировании ситуации на основе «формулы мира», которая предусматривает прекращение боевых действий и вывод российских войск с территории Украины.

В МИД России и Совете Федерации заявляли о готовности к переговорам с Киевом, однако без предварительных условий. В Кремле заявляли, что мирный план также не может существовать без учета появления в составе России новых территорий.

Песков ранее предположил, что Запад не хочет допускать Украину к мирным переговорам с Россией. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что западные страны призывают к диалогу Москву, но не Киев.