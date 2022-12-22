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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу приехал в зону военной операции

Сергей Шойгу прибыл на передовую спецоперации и пообщался с военными
Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой и поздравил их с наступающим Новым годом
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл на передовую в зоне военной операции, проверил размещение личного состава и заслушал доклады от командиров подразделений, сообщили в Минобороны.

Министр, в частности, проверил условия размещения личного состава и техники в пунктах временного размещения дислокации воинских частей и обратил внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, указано в сообщении.

Шойгу приехал в зону военной операции
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Шойгу проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава. Он пообщался с военными и поблагодарил их за выполнение задач военной операции, отмечает министерство.

После завершения работы на передовой Шойгу поздравил военных с наступающим Новым годом, а также сказал им: «Не суетитесь, спокойно, всё нормально». «Мы с министром, мы не суетимся», — ответили военные.

В середине декабря Минобороны уже сообщало о проверке министром обороны передовых позиций войск в зоне спецоперации. Тогда Шойгу облетел районы дислокации военнослужащих и заслушал доклады о текущей обстановке и действиях российских сил на операционных направлениях.

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