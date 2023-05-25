Минобороны: российские войска уничтожили два склада ВСУ в районе Ступочки и Авдеевки в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении двух складов ВСУ в ДНР

Фото: сервис Google Maps

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов 80-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка в ДНР, сообщило Минобороны России.

На донецком направлении Южная группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии за сутки уничтожила до 270 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Кроме того, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Восток» нанесли удар по подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Новоселка в ДНР. В районе Владимировки пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Утром начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты украинских войск в районе поселка Первомайское в ДНР.

Для уничтожения артиллерии и бронетехники ВСУ на Донбассе российские вооруженные силы также применяли РСЗО «Ураган».