Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Проезд военной техники на парад Победы на Красной площади. Трансляция Политика, 06:31
Канада объявила сотрудника консульства Китая персоной нон грата Политика, 06:27
«РИА Новости» узнало о попытке украинских сил высадиться на берегу Днепра Политика, 05:53
В Киеве прогремел «очень сильный взрыв» Политика, 05:51
WP узнала о намерении Британии передать Украине дальнобойные ракеты Политика, 05:29
В Шотландии обвинили власти в «предательстве» беженцев с Украины Политика, 04:56
Россиянин погиб при обстреле сектора Газа армией Израиля Политика, 04:54
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Итальянская Eni подала в арбитраж на «Газпром» из-за сокращения поставок Бизнес, 04:13
Евросоюз назвал дату новой встречи лидеров Азербайджана и Армении Политика, 03:58
ТАСС узнал о седьмом иностранном лидере, который приедет на парад Победы Политика, 03:28
Axios узнал о планах жены Байдена посадить его на диету перед выборами Общество, 02:55
Премьер Румынии решил перенести День Победы с 9 мая из-за действий России Политика, 02:48
Вучич рассказал о требованиях Западом санкций вместо «добрый день» Политика, 02:20
В Берлине двое мужчин подрались у памятника танку Т-34 Общество, 02:11
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве прогремел «очень сильный взрыв»

Украинский депутат Гончаренко сообщил об «очень сильном» взрыве в Киев
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Жители Киева услышали несколько громких взрывов, власти попросили их срочно спуститься в убежища и сообщили о работе ПВО
Киев
Киев (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Ночью в Киеве после объявления воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов, около 4:00 и 5:22, пишут «Страна.ua», «Украинская правда», Громадське и УНИАН, отмечая, что второй взрыв был особенно сильным.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в телеграм-канале, что прогремел «очень сильный взрыв» и призвал киевлян спуститься в убежища. Киевская военная администрация объявила затем, что работает ПВО, и попросила жителей столицы оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Сирены воздушной тревоги включили ночью во всех регионах Украины.

Накануне поздно вечером взрывы прогремели в Запорожье и нескольких украинских городах: Днепре, Харькове, а также в Сумской области. «Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв. Он были слышен в разных районах города», — рассказал член совета Запорожской администрации Владимир Рогов.

Вечером 7 мая в центральных и восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу, затем в Киеве и области прогремели взрывы. Местная администрация призвала киевлян не игнорировать сирены воздушной тревоги и проследовать в укрытия.

По оценке мэра Виталия Кличко, в тот вечер Киев столкнулся с самой массированной атакой с прошлого февраля. «Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает», — уточнил он. По словам мэра, есть повреждения домов, детских садов и школ. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

В Киеве прогремел «очень сильный взрыв»
В Киеве прогремел «очень сильный взрыв»

 

Читайте на РБК Pro
Карта путешествия сотрудника: что это за инструмент и как его применять
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Как в России запрещают «адыгейский сыр» и «вологодское масло»
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Киев взрыв ПВО
Материалы по теме
Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев и встретится с Зеленским
Политика
WP узнала о намерении Британии передать Украине дальнобойные ракеты
Политика
Госдеп ответил на слова главы разведки Украины про «убийство русских»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter