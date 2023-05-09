В Киеве прогремел «очень сильный взрыв»

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Жители Киева услышали несколько громких взрывов, власти попросили их срочно спуститься в убежища и сообщили о работе ПВО

Киев (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Ночью в Киеве после объявления воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов, около 4:00 и 5:22, пишут «Страна.ua», «Украинская правда», Громадське и УНИАН, отмечая, что второй взрыв был особенно сильным.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в телеграм-канале, что прогремел «очень сильный взрыв» и призвал киевлян спуститься в убежища. Киевская военная администрация объявила затем, что работает ПВО, и попросила жителей столицы оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Сирены воздушной тревоги включили ночью во всех регионах Украины.

Накануне поздно вечером взрывы прогремели в Запорожье и нескольких украинских городах: Днепре, Харькове, а также в Сумской области. «Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв. Он были слышен в разных районах города», — рассказал член совета Запорожской администрации Владимир Рогов.

Вечером 7 мая в центральных и восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу, затем в Киеве и области прогремели взрывы. Местная администрация призвала киевлян не игнорировать сирены воздушной тревоги и проследовать в укрытия.

По оценке мэра Виталия Кличко, в тот вечер Киев столкнулся с самой массированной атакой с прошлого февраля. «Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает», — уточнил он. По словам мэра, есть повреждения домов, детских садов и школ. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

