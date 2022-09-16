Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Кроме генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, при взрыве погибла его заместитель

Сергей Горенко (Фото: gplnr.su)

Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб при взрыве в здании ведомства, передает «РИА Новости» со ссылкой на МВД ЛНР. В министерстве сообщили ТАСС, что также погибла его заместитель Екатерина Стегленко.

О взрыве в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске ранее сообщил «Луганскинформцентр». Сотрудников эвакуировали, на месте работают медики. Представитель народной милиции ЛНР Андрей Морочко говорил, что есть погибшие.

ТАСС и RT со ссылкой на источники сообщили, что взрыв произошел в кабинете генерального прокурора.

Сергей Горенко родился в 1982 году в Свердловске (Луганская область). Он выпускник Луганской академии внутренних дел МВД и Луганского государственного университета внутренних дел. В 2020 году закончил Костромской государственный университет по специальности «юриспруденция», следует из его биографии на сайте Генпрокуратуры ЛНР.

Горенко стал врио генерального прокурора ЛНР в декабре 2017 года, окончательно в должности его утвердили в ноябре 2019 года. Стегленко занимала пост заместителя Горенко с декабря 2017 года. До этого она работала в министерстве государственной безопасности ЛНР.

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