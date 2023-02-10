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В Киеве, Виннице, Хмельницком и Львове прогремели взрывы

В Киеве, Виннице, Хмельницком и Львове прогремели взрывы
Попадания в объекты критической инфраструктуры зафиксированы в Хмельницкой области, Харькове и Запорожье
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
В украинских Хмельницком, Виннице и Львове были слышны взрывы, сработала ПВО, сообщили власти городов. Воздушная тревога утром 10 февраля была объявлена во всех регионах Украины.
  • Во Львове слышны взрывы, работает ПВО, написал в телеграм-канале мэр Андрей Садовый. Глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что в регионе также работают системы противовоздушной обороны. Он предупредил о возможных перебоях с электроснабжением.
  • В Шепетовском районе на севере Хмельницкой области ночью зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, рассказал в телеграм-канале глава обладминистрации Сергей Гамалий. Позднее он сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры. Мэр города Хмельницкого Александр Симчишин сообщил в Telegram, что в областном центре произошел взрыв.
  • В Виннице были слышны взрывы, сработала ПВО, написал в телеграм-канале глава города Сергей Моргунов.

  • О работе системы противовоздушной обороны также рассказала глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.
  • По данным администрации, ПВО сработала в Киевской области. В Киеве обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе, сообщил мэр Виталий Кличко.
  • Власти Харьковской области ночью сообщили об ударах, по словам мэра областного центра Игоря Терехова их целью были объекты критической инфраструктуры. Утром он сообщил еще об одном ударе и предупредил о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами.
  • Секретарь горсовета подконтрольного Украине города Запорожье сообщил, что повреждены объекты энергетической инфраструктуры, за час в областном центре выявили «17 вражеских прилетов», максимум с начала военной операции России.
  • «Укрэнерго» сообщило, что по высоковольтной инфраструктуре в восточных, южных и западных регионах нанесен ракетный удар, это вызвало перебои со светом в ряде регионов страны. Вводятся аварийные отключения для сохранения энергосистемы.

Минобороны России с 10 октября неоднократно сообщало о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. При этом оно заявляло, что не атакует гражданские объекты. Президент Владимир Путин в декабре говорил, что Россия наносит удары в ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. 

В Киеве, Виннице, Хмельницком и Львове прогремели взрывы
В Киеве, Виннице, Хмельницком и Львове прогремели взрывы

 

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Украина Военная операция на Украине энергетика взрывы Львов Винница
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