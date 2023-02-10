В Киеве, Виннице, Хмельницком и Львове прогремели взрывы

Попадания в объекты критической инфраструктуры зафиксированы в Хмельницкой области, Харькове и Запорожье

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Во Львове слышны взрывы, работает ПВО, написал в телеграм-канале мэр Андрей Садовый. Глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что в регионе также работают системы противовоздушной обороны. Он предупредил о возможных перебоях с электроснабжением.

слышны взрывы, работает ПВО, написал в телеграм-канале мэр Андрей Садовый. Глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что в регионе также работают системы противовоздушной обороны. Он предупредил о возможных перебоях с электроснабжением. В Шепетовском районе на севере Хмельницкой области ночью зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, рассказал в телеграм-канале глава обладминистрации Сергей Гамалий. Позднее он сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры. Мэр города Хмельницкого Александр Симчишин сообщил в Telegram, что в областном центре произошел взрыв.

ночью зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, рассказал в телеграм-канале глава обладминистрации Сергей Гамалий. Позднее он сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры. Мэр города Хмельницкого Александр Симчишин сообщил в Telegram, что в областном центре произошел взрыв. В Виннице были слышны взрывы, сработала ПВО, написал в телеграм-канале глава города Сергей Моргунов.

В украинских Хмельницком, Виннице и Львове были слышны взрывы, сработала ПВО, сообщили власти городов. Воздушная тревога утром 10 февраля была объявлена во всех регионах Украины.

О работе системы противовоздушной обороны также рассказала глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

областной администрации Светлана Онищук. По данным администрации, ПВО сработала в Киевской области . В Киеве обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе, сообщил мэр Виталий Кличко.

. В Киеве обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе, сообщил мэр Виталий Кличко. Власти Харьковской области ночью сообщили об ударах, по словам мэра областного центра Игоря Терехова их целью были объекты критической инфраструктуры. Утром он сообщил еще об одном ударе и предупредил о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами.

ночью сообщили об ударах, по словам мэра областного центра Игоря Терехова их целью были объекты критической инфраструктуры. Утром он сообщил еще об одном ударе и предупредил о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами. Секретарь горсовета подконтрольного Украине города Запорожье сообщил, что повреждены объекты энергетической инфраструктуры, за час в областном центре выявили «17 вражеских прилетов», максимум с начала военной операции России.

сообщил, что повреждены объекты энергетической инфраструктуры, за час в областном центре выявили «17 вражеских прилетов», максимум с начала военной операции России. «Укрэнерго» сообщило, что по высоковольтной инфраструктуре в восточных, южных и западных регионах нанесен ракетный удар, это вызвало перебои со светом в ряде регионов страны. Вводятся аварийные отключения для сохранения энергосистемы.

Минобороны России с 10 октября неоднократно сообщало о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. При этом оно заявляло, что не атакует гражданские объекты. Президент Владимир Путин в декабре говорил, что Россия наносит удары в ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.



