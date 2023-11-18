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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении складов ВСУ в 5 областях Украины

Минобороны: военные уничтожили склады боеприпасов в нескольких областях Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили склады ВСУ в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях, сообщило Минобороны России.

На аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ.

В районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области уничтожены два арсенала боеприпасов ВСУ.

Помимо этого, военные уничтожили склад боеприпасов первой бригады спецназначения ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, а также склад топлива в районе Выгоды Одесской области.

На южнодонецком направлении российские военные за сутки также отбили атаку ВСУ у Новомихайловки в ДНР.

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За период с 11 по 17 ноября российская армия улучшила свои позиции на южнодонецком направлении, сообщили накануне в Минобороны.

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На южнодонецком направлении за прошлую неделю украинская сторона потеряла свыше 745 человек, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град», отметили в ведомстве.

Теги
Минобороны Украина склад боеприпасы
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