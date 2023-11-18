Минобороны сообщило об уничтожении складов ВСУ в 5 областях Украины
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях, сообщило Минобороны России.
На аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ.
В районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области уничтожены два арсенала боеприпасов ВСУ.
Помимо этого, военные уничтожили склад боеприпасов первой бригады спецназначения ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, а также склад топлива в районе Выгоды Одесской области.
На южнодонецком направлении российские военные за сутки также отбили атаку ВСУ у Новомихайловки в ДНР.
За период с 11 по 17 ноября российская армия улучшила свои позиции на южнодонецком направлении, сообщили накануне в Минобороны.
На южнодонецком направлении за прошлую неделю украинская сторона потеряла свыше 745 человек, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град», отметили в ведомстве.