Что в итоге Украина получила от вильнюсского саммита НАТО

На саммите НАТО не были установлены сроки вступления в него Украины, как того требовал Киев. Но процедура была значительно упрощена, что вместе с другими решениями саммита делает Украину ближе к альянсу, чем когда-либо

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Что будет со вступлением Украины в НАТО

Главной интригой стартовавшего 11 июля саммита НАТО в литовском Вильнюсе были формулировки о будущем членстве Украины в альянсе, которые войдут в коммюнике встречи. Президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды призывали альянс четко и недвусмысленно объявить, когда страна сможет стать его полноценным членом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на предваряющих саммит пресс-конференциях обещал, что Украине будет дан «сильный сигнал» о членстве в блоке. За несколько дней до первого рабочего заседания лидеров 31 входящей в альянс страны стало известно, что они согласятся отменить для Украины типовую процедуру выполнения плана действия по членству. В итоге это и стало главным результатом первого дня форума.

«Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности. Будущее Украины в НАТО. Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите 2008 года в Бухаресте, о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости плана действий по членству (ПДЧ)», — говорится в итоговом коммюнике саммита, работа которого продолжится и 12 июля. Обычно в ПДЧ входит программа реформ не только в военной сфере, но и в других — безопасности, борьбы с коррупцией и проч.

Однако в следующем абзаце коммюнике говорится о том, что «союзники будут продолжать поддерживать и анализировать прогресс Украины в области оперативной совместимости, а также необходимые дополнительные демократические реформы и реформы в сфере безопасности». Оценивать прогресс на этих направлениях будут министры иностранных дел стран НАТО. К вопросу о членстве страны НАТО вернутся в неопределенном будущем, следует из итогового документа: «Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия».

Как заявил на пресс-конференции после одобрения этого документа Столтенберг, это значительный прорыв для альянса. Решение отменить план действий по членству значит, что Украине вместо двух шагов для того, чтобы стать членом НАТО, понадобится только один шаг, объяснил он.

Чем объявленный подход отличается от обещаний 2008 года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в преддверии саммита призывал его участников не повторять ошибок 2008 года, когда вместо приглашения в альянс Украине и Грузии было заявлено только о возможности предоставления в будущем ПДЧ. Он назвал «крах Будапештского меморандума» (1994 год) и «провальный Бухарестский саммит НАТО» (2008 год) последовательными шагами к поощрению действий России на Украине. «Третья ошибка может быть критической», — написал Данилов в Twitter.

В итоговом заявлении бухарестского саммита говорилось, что его участники «пришли к соглашению о том, что эти страны станут членами НАТО», а следующим шагом для них будет ПДЧ. Однако за прошедшие годы ни Киев, ни Тбилиси план не получили. Отсутствие прогресса на этом направлении политики и эксперты обычно объясняли опасениями реакции, которая может последовать со стороны России. Комментируя 11 июля возможность принятия Украины в альянс в ускоренном формате, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решение, должны себе отдавать в этом отчет». До этого он говорил, что политика НАТО в отношении Украины доказывает верность решения о начале специальной военной операции, а одна из ее целей — недопущение членства Украины в альянсе.

На пресс-конференции во вторник Столтенберг настаивал на том, что альянс не создает альтернативы ПДЧ, а его отмена делает Украину ближе к альянсу. Говоря об отличии от решений Бухареста, он снова повторил, что Украину не только освободили от дополнительных условий по членству, но и впервые дали ей конкретную программу действий, она стала ближе к альянсу политически — 12 июля пройдет первое заседание Совета Украина — НАТО, к тому же Киеву продолжат оказывать военную помощь. Все это «большая, большая разница», подчеркнул Столтенберг.

Почему были выбраны такие формулировки

Президент Украины Владимир Зеленский уже был в Литве, когда было обнародовано решение саммита; он не стал сразу его комментировать. Днем, еще до вылета, когда немецкое издание Spiegel опубликовало проект итогового заявления, Зеленский назвал избранный подход абсурдным. «Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины. <…> Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», — написал он.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов называет решение саммита «экстраординарным». «Это значительный прецедент — ни одна страна, которая претендовала на членство в НАТО, такого никогда не получала. Естественно, эти обещания связаны отчасти с нежеланием формулировать четкие перспективы приглашения и вступления Киева в альянс, а это, в свою очередь, обусловлено тем, что продолжается война — пока идут боевые действия, никто не будет брать на себя ответственность за страну, которая уже находится в военном конфликте. Это некий компромисс между тем, что требует Украина, и тем, что готовы дать западные страны», — объясняет он выбранную союзниками позицию. «Публично Украина, конечно, не останется довольной этими обещаниями. На практике, думаю, там должно быть понимание ограничителей для НАТО», — сказал Лукьянов.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с РБК напомнил, что Россия и Украина находятся в состоянии военного конфликта, а НАТО обычно избегает принимать в свои ряды страны, в которых идут военные действия, тем более такой высокой интенсивности. Так как это, продолжает он, означает, что остальные страны — члены альянса могут столкнуться с риском быть вовлеченными в этот конфликт. «Они и так уже часть конфликта, но в другом измерении: они поставляют оружие, финансируют киевские власти, но в военном плане пока частью этого конфликта не являются. Если Украина войдет в НАТО, то это создаст соответствующие риски». «Какие бы этапы [вступления в НАТО] ни сокращали, ни увеличивали, реальное членство Украины в НАТО — это крайне отдаленная перспектива», — считает Тимофеев.

Какие решения приняты в сфере военных расходов

На саммите в Вильнюсе члены альянса также подтвердили свое обязательство ежегодно вкладывать в оборону 2% ВВП. При этом в итоговом коммюнике они признали, что во многих случаях затраты могут превысить обозначенный уровень. Участники форума также обязались инвестировать не менее 20% от своих оборонных бюджетов в технологии — в частности, в исследования и разработки. «Нам необходимо сохранить наше технологическое превосходство и продолжать модернизировать и реформировать наши силы и возможности, в том числе за счет интеграции инновационных технологий», — говорится в коммюнике.

В 2022 году, по данным альянса, из 31 страны НАТО требование о направлении на военные расходы 2% ВВП выполнили лишь семь государств — Греция, США, Литва, Польша, Великобритания, Эстония и Латвия. Общий оборонный бюджет альянса составил $1,052 трлн, из которых $723 млрд приходится на Соединенные Штаты.

Россию страны НАТО назвали «наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе». Они вновь возложили ответственность за украинский конфликт на Москву и призвали ее вывести свои войска с территории Украины. Также они призвали Белоруссию и Иран прекратить поддержку России.

Альянс также осудил размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии, заявив, что это подрывает стратегическую стабильность и общую безопасность в евроатлантическом регионе: «Мы осуждаем безответственную ядерную риторику России и ее принудительные ядерные сигналы».

При этом союзники заявили, что «готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности».