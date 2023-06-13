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Минобороны заявило об ударах по резервам ВСУ и складу вооружений

Минобороны заявило об ударах высокоточным оружием по резервам ВСУ и складу вооружений
Российское Минобороны заявило об ударе по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и складу боеприпасов. Власти Украины сообщили о повреждении ТЭЦ в Кривом Роге и энергообъектах в Сумской, Черниговской и Харьковской областях
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Российские военные атаковали места сосредоточения оперативных резервов Вооруженных сил Украины и склад вооружений иностранного производства, сообщает Минобороны.

Удары были нанесены «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», заявили в ведомстве, добавив, что все объекты поражены.

В ночь на 13 июня в ряде городов Украины прогремели взрывы, в том числе в Киеве и Кривом Роге, Днепре, Харьковской области, перед этим была объявлена воздушная тревога.

Власти Кривого Рога сообщили о ракетном ударе по городу. По данным Минэнерго Украины, в результате повреждено здание ТЭЦ, в Днепропетровской области были отключены магистральные сети, без света остались 9 тыс. человек. Без электричества также остались три шахты в Кривом Роге, из-за чего несколько десятков горняков оказались временно заблокированы. Позже их вывели наружу.

По данным украинского Минэнерго, в ходе ночного удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Минобороны России с прошлой осени регулярно отчитывается о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Удары по гражданским объектам не наносятся, заявляли неоднократно в Минобороны.

Теги
Минобороны ВСУ склад боеприпасов Кривой Рог Минэнерго Украины ТЭЦ
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