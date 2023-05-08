Минобороны сообщило об ударе управляемыми бомбами по наемникам на Украине

Пункт дислокации иностранных наемников был уничтожен управляемыми ракетами в Харьковской области, сообщило Минобороны. Также на купянском направлении уничтожены две ДРГ противника и сорваны три попытки наступления

Фото: Пресс-служба Западного военного округа / ТАСС

Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка (Харьковская область), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», — сообщил офицер.

Зыбинский также рассказал, что «на купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также сорваны три попытки наступления подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя три дня после начала российской военной операции в стране объявил о создании «интернационального легиона территориальной обороны». В него предложили вступать иностранцам, участвующим в боях на стороне Киева.

Минобороны не раз сообщало об участии в боях на стороне Киева иностранных наемников и отчитывалось об их уничтожении. В июне 2022 года военное ведомство приводило статистику, согласно которой больше всего наемников приезжает из Польши, Канады и США. По данным СК, иностранные наемники получают зарплату от 30 тыс. до 100 тыс. гривен (от 59 тыс. до 198 тыс. руб.).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что привлечение Украиной наемников не сможет изменить ход военной операции.

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