Минобороны сообщило о ночном ударе по складам боеприпасов ВСУ, все цели поражены

Минобороны сообщило о ночном ударе по складам боеприпасов ВСУ

Российская армия нанесла удары по украинским складам с боеприпасами, в том числе там была западная техника. Украинские силы продолжили наступление на трех направлениях

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Ночью российские военные нанесли удар по складам боеприпасов украинской армии, все назначенные объекты поражены, сообщается в сводке Минобороны России.

Это был «групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования», были атакованы в том числе места хранения поставленной Киеву западной техники.

Ведомство также заявило о продолжении ВСУ наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях.

На донецком направлении, в районе поселка Спорное (находится севернее Артемовска и южнее Лисичанска) были отражены две атаки украинских сил. Их потери, по оценкам Минобороны России, составили почти 200 человек и десять единиц техники, в том числе американские самоходные артиллерийские установки Paladin.

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