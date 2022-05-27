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Военная операция на Украине ,  
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Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщают в Минобороны — в инфографике РБК *

Как утверждают в Минобороны, средствами поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено. Также военные оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР.

27 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы ДНР при огневой поддержке российских войск установила полный контроль над городом Красный Лиман (Лиман). Он находится в 60 км к Северо-Западу от Донецка, в Краматорском районе, недалеко от Славянска.

25 мая Минобороны сообщило о завершении мероприятий по разминированию и демилитаризации морского порта Мариуполя. Порт начал функционировать в повседневном режиме.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». По данным Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов ВСУ и полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской). Ранее в тот же день Шойгу заявил о близости к завершению операции по освобождению ЛНР.

Бои за Мариуполь шли практически с самого начала военной операции. О взятии города Шойгу докладывал Путину еще 21 апреля — на тот момент, по словам министра, на территории завода «Азовсталь» укрывались «остатки формирований националистов». Путин назвал штурм завода нецелесообразным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

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11 апреля Минобороны сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

30 марта Минобороны сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить операцию по освобождению Донбасса, сообщили военные. Сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях было анонсировано по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные ранее сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС.

Подразделения народной милиции ЛНР с середины марта ведут бои в районе Северодонецка, а также уничтожили украинский укрепрайон в районе Попасной.

Также ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По сообщению Минобороны от 27 мая, в Одесской области был сбит украинский самолет МиГ-29. С начала операции уничтожены 180 украинских самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотников, 324 ЗРК, 3281 танк (и другие бронемашины), а также другая техника.

В военном ведомстве сообщали, что в ходе первого этапа спецоперации были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации.

По сообщениям Минобороны, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

8 апреля Минобороны опровергло причастность к ракетной атаке на вокзал в Краматорске. В ведомстве заявили, что на этот день огневых задач у российской армии в этом городе не было, а тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены у вокзала и снимки которых опубликовали очевидцы, применяются именно украинскими военными. Краматорск находится под контролем Украины.

3 апреля ведомство назвало провокацией опубликованные фото и видео, «якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области». Кадры, о которых идет речь, стали появляться в ночь на 3 апреля. Фотографы иностранных агентств Reuters и AFP начали публиковать снимки с телами людей в гражданской одежде на улицах города. В Минобороны утверждают, что за то время, что населенный пункт находился под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал.

В Минобороны 2 раза сообщали о потерях в ходе военной операции. По последней информации на 25 марта погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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