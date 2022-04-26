Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 77,47 (-2,56) Инвестиции, 02:26
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 73,36 (-0,14) Инвестиции, 02:26
«Газпром» напомнил о последнем дне у Польши для оплаты за газ Бизнес, 19:41
Денис Азаров покинул пост худрука театра Романа Виктюка Общество, 19:38
Встреча Путина и Гутерриша продлилась около часа Политика, 19:37
Медведев пригрозил западным компаниям отношениями «без сюсюканья» Политика, 19:36
В Москве началась встреча Путина и генсека ООН Политика, 19:25
Чемпионат Украины по футболу завершили досрочно Спорт, 19:25
Всемирный банк спрогнозировал высокие цены на сырье вплоть до 2024 года Инвестиции, 19:25
Суд запретил сыну вице-президента «Ташира» после ДТП водить автомобиль Общество, 19:21
Почему родители предпочитают дополнительное образование школьному Экономика образования, 19:20
В США заявили о нежелательности перехода на Молдавию украинского сценария Политика, 19:20
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 19:10
«Лужники» впервые за 15 лет примут финал Кубка России по футболу Спорт, 19:09
Китайский производитель дронов приостановит бизнес в России и на Украине Бизнес, 18:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:56
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщают в Минобороны — в инфографике РБК *

Как утверждают в Минобороны, средствами поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено. Также военные оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР.

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Мариуполя. Бои за этот город шли практически с самого начала военной операции. По словам министра, на территории завода «Азовсталь» в городе укрылись «остатки формирований националистов». Путин назвал штурм завода нецелесообразным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

11 апреля Минобороны сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

30 марта Минобороны сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить операцию по освобождению Донбасса, сообщили военные. Сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях было анонсировано по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные ранее сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность
Прогнозы
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно
Инструкции
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис
Прогнозы
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы
Pro
Компания приостановила бизнес в России. К чему готовиться ее директору
Статьи

Подразделения народной милиции ЛНР с середины марта ведут бои в районе Северодонецка, а также уничтожили украинский укрепрайон в районе Попасной.

Также ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По сообщению Минобороны от 26 апреля, за сутки ракетные войска и артиллерия выполнили 1299 огневых задач. С начала операции уничтожены 141 украинский самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотника, 269 ЗРК, 2576 танков и других бронемашин, а также другая техника.

В военном ведомстве сообщали, что в ходе первого этапа спецоперации были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации.

По сообщениям Минобороны, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

8 апреля Минобороны опровергло причастность к ракетной атаке на вокзал в Краматорске. В ведомстве заявили, что на этот день огневых задач у российской армии в этом городе не было, а тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены у вокзала и снимки которых опубликовали очевидцы, применяются именно украинскими военными. Краматорск находится под контролем Украины.

3 апреля ведомство назвало провокацией опубликованные фото и видео, «якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области». Кадры, о которых идет речь, стали появляться в ночь на 3 апреля. Фотографы иностранных агентств Reuters и AFP начали публиковать снимки с телами людей в гражданской одежде на улицах города. В Минобороны утверждают, что за то время, что населенный пункт находился под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал.

 Минобороны 2 раза сообщали о потерях в ходе военной операции. По последней информации на 25 марта погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Редакция РБК
ДНР ЛНР Украина Россия военная операция
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter