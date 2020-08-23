Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Тихановская отказалась от выдвижения в случае новых выборов, СМИ сообщили о блокировке десятков сайтов, в ООН заявили о четырех погибших в ходе протестов

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Главное к 11:30 23 августа Пропавшего 12 августа мужчину нашли мертвым. Сначала СМИ сообщили, что на теле есть следы избиения, но позже уточнили, что информация не подтвердилась.

Лукашенко на фоне протестов сменил губернатора Гродненской области и объявил, что с понедельника будут закрыты все бастующие предприятия.

Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов.

Итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов. Действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%.

Ранее штаб Светланы Тихановской не признал озвученные ЦИК предварительные итоги (тогда были озвучены подобные окончательным данные). Там заявили, что данные с участков по всей стране показывают победу оппозиционного кандидата. Штаб потребовал мирной передачи власти. Тихановская подала жалобу в ЦИК. Комиссия отклонила все жалобы, поданные альтернативными кандидатами.

Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

Результаты других кандидатов: Анна Канопацкая — 1,67%, Сергей Черечень — 1,14%, Андрей Дмитриев — 1,2%.

В голосовании приняли участие 5,79 млн человек, или 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010-м — 90,65%.

Протесты после выборов

9 августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов стали выходить протестующие. Митинги продолжились и в следующие дни. 12 августа власти Минска оценили ущерб от беспорядков: он составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей). 19 августа помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб составил $500 млн и назвал главной угрозой забастовки коллективов промышленных предприятий.