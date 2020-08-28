МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией

По словам Дмитрия Кулебы, Киев возобновит контакты с Минском, когда убедится, что они не несут украинской стороны репутационных потерь

Дмитрий Кулеба (Фото: Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенный срок. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«У нас сейчас по сути все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Следим за развитием ситуации», — сообщил он.

Кулеба уточнил, что Киев возобновит контакты с Белоруссией только, когда убедится, что они не принесут репутационные, политические или моральные потери государству.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 августа заявил, что в республику «понаехали» люди из зарубежных государств, в том числе из Украины, причастные к протестам. «Уже агрессия началась против страны», — сказал Лукашенко.