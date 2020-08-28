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Протесты в Белоруссии ,  
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МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией

По словам Дмитрия Кулебы, Киев возобновит контакты с Минском, когда убедится, что они не несут украинской стороны репутационных потерь
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенный срок. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«У нас сейчас по сути все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Следим за развитием ситуации», — сообщил он.

Кулеба уточнил, что Киев возобновит контакты с Белоруссией только, когда убедится, что они не принесут репутационные, политические или моральные потери государству.

МИД Украины опроверг причастность Киева к протестам в Белоруссии
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 августа заявил, что в республику «понаехали» люди из зарубежных государств, в том числе из Украины, причастные к протестам. «Уже агрессия началась против страны», — сказал Лукашенко.

МИД Украины в ответ выразил обеспокоенность и указал, что граждане страны не причастны к организации «мирных протестов» в Белоруссии. «Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», — отметили в министерстве.

Киев предупредил Минск о бессмысленности «прокладывания пути дубинками»
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз также советовал Украине заниматься своими внутренними проблемами, а не «раздавать советы соседям». Он отмечал, что в новейшей истории Украине не занимать опыта в «некоторых вопросах», однако результат ее политических экспериментов не выглядит правильным или полезным.

В свою очередь Киев рекомендовал Минску не отказываться от «дружеских советов» и опыта украинской революции, который показывает неэффективность силового подавления протестов. «Прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда», — указывал МИД Украины.

На отношениях двух стран сказалось и решение белорусских властей выдать России задержанных бойцов из охранных структур. По информации Киева, среди «боевиков ЧВК», как их называл Минск, были участники боевых действий в Донбассе и граждане Украины, которых Киев просил выдать на родину.

Автор: Анна Громова
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МИД Украины опроверг причастность Киева к протестам в Белоруссии
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Киев предупредил Минск о бессмысленности «прокладывания пути дубинками»
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