МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией
Украина приостановила все контакты с Белоруссией на неопределенный срок. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».
«У нас сейчас по сути все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Следим за развитием ситуации», — сообщил он.
Кулеба уточнил, что Киев возобновит контакты с Белоруссией только, когда убедится, что они не принесут репутационные, политические или моральные потери государству.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 августа заявил, что в республику «понаехали» люди из зарубежных государств, в том числе из Украины, причастные к протестам. «Уже агрессия началась против страны», — сказал Лукашенко.