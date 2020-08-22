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Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

По словам президента, власти позже разберутся, кого стоит принять на работу
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.

«Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте — не надо. <…> Но, если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие», — сказал он.

Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко (слева)
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Вечером ЦИК объявила предварительные результаты, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. В ночь с 9 на 10 августа митинги переросли в столкновения между протестующими и силовиками.

13 августа рабочие белорусских предприятий провели митинги с требованием остановить насилие в отношении протестующих и провести повторные президентские выборы. На следующий день к ним присоединились еще несколько организаций. Тогда забастовку объявили крупнейшие предприятия страны: БелАЗ, МАЗ, «Беларуськалий», «Гродно Азот», Минский завод колесных тягачей и другие.

Автор: Екатерина Митрохина
Теги: Александр Лукашенко, забастовки, протесты
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