В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек

Могилев митинг на центральной площади Ленина (Фото: cnkrusv / Twitter)

В Гомеле и Могилеве начались акции в поддержку президента Александра Лукашенко, сообщает Tut.by.

В Могилеве митинг проходит на центральной площади Ленина возле здания облисполкома. На фасаде здания был повешен огромный государственный флаг Белоруссии, но позже ветром его перекинуло на крышу здания. Также с флагом над площадью пролетел вертолет. По данным государственного агентства «Белта», в месте проведения митинга собрались «тысячи человек». По оценкам Tut.by участвовало 6-7 тыс. человек.

В Гомеле участники митинга держали государственные флаги, также на опубликованных видео видны флаги общественного провластного объединения «Белая Русь».

Как сообщает Tut.by со ссылкой на читателей, в Могилеве некоторых работников организаций заставляли участвовать в митинге и угрожали уволить в случае отказа. По данным издания, митинги в поддержку Лукашенко также планируются в среду в Кировске и в городе Круглом в Могилевской области. Издание опубликовало фотографию предположительно распоряжения начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи руководителю одного из предприятий. В нем предписывалось подготовить максимальное количество флагов Белоруссии разных форматов, распечатать и заранее показать отделу идеологии лозунги.

В это же время в Могилеве проходил и оппозиционный митинг.