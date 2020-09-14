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Протесты в Белоруссии ,  
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В МВД Белоруссии назвали число участников акций протеста в воскресенье

Фото: TUT.by / AP
Фото: TUT.by / AP

Общее количество протестующих на акциях протеста в Белоруссии в воскресенье не превысило 22 тыс. человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

«Вчера, 13 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тыс. человек», — говорится в сообщении.

На акциях задержаны 774 человека. Из них более 500 человек задержали в Минске. Всего МВД было зафиксировано 28 протестных акций.

Накануне в МВД Белоруссии сообщали о задержании 400 участников акции «Марш героев» в воскресенье в Минске. В ведомстве сообщали о 3 тыс. участниках акции, однако, по неофициальным данным, на шествие пришли более 100 тыс. человек — такие цифры, например, приводит газета «Наша Нива».

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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В Бресте для разгона акции протеста милиция использовала водомет. В МВД объяснили это избежанием угрозы безопасности дорожного движения и восстановлением «нормальной жизнедеятельности граждан».

Теги: Белоруссия, протесты, задержания
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