В МВД Белоруссии назвали число участников акций протеста в воскресенье

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Общее количество протестующих на акциях протеста в Белоруссии в воскресенье не превысило 22 тыс. человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

«Вчера, 13 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тыс. человек», — говорится в сообщении.

На акциях задержаны 774 человека. Из них более 500 человек задержали в Минске. Всего МВД было зафиксировано 28 протестных акций.

Накануне в МВД Белоруссии сообщали о задержании 400 участников акции «Марш героев» в воскресенье в Минске. В ведомстве сообщали о 3 тыс. участниках акции, однако, по неофициальным данным, на шествие пришли более 100 тыс. человек — такие цифры, например, приводит газета «Наша Нива».