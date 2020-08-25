Политика , 25 авг, 16:58
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Синод РПЦ отправил в отставку главу Белорусской православной церкви
Митрополит Минский и Заславский Павел
Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности и назначен главой Кубанской митрополии. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности», — написал он в своем Telegrам-канале.
Новым экзархом Белоруссии назначен епископ Вениамин, который продолжит управлять и руководимой им до сих пор Борисовской епархией.
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