Синод РПЦ отправил в отставку главу Белорусской православной церкви

Митрополит Минский и Заславский Павел (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности и назначен главой Кубанской митрополии. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности», — написал он в своем Telegrам-канале.

Новым экзархом Белоруссии назначен епископ Вениамин, который продолжит управлять и руководимой им до сих пор Борисовской епархией.

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