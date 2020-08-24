Тихановская заявила Госдепу США о готовности к диалогу с властями
После встречи с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о своей готовности разрешить кризис в стране путем диалога о мирной передаче власти. Об этом после встречи сообщил ее штаб.
«Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию», — указано в заявлении.
Также в нем сообщается об открытости оппозиции в отношении посредничества международных организаций для облегчения этого диалога. Вместе с тем там же выдвигается требование «беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа».
Помимо этого Тихановская после встречи с Биганом призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии. «Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых, справедливых и свободных выборах», — приводит ее слова в своем заявлении координационный штаб оппозиции.
Кроме того, «Sputnik Беларусь» сообщил, что одним из ключевых тезисов беседы Тихановской с Биганом стало то, что США не будут вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.