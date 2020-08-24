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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская заявила Госдепу США о готовности к диалогу с властями

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Darius Mataitis / imago-images.de / Global Look Press)

После встречи с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о своей готовности разрешить кризис в стране путем диалога о мирной передаче власти. Об этом после встречи сообщил ее штаб.

«Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию», — указано в заявлении.

Также в нем сообщается об открытости оппозиции в отношении посредничества международных организаций для облегчения этого диалога. Вместе с тем там же выдвигается требование «беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа».

Помимо этого Тихановская после встречи с Биганом призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии. «Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых, справедливых и свободных выборах», — приводит ее слова в своем заявлении координационный штаб оппозиции.

Кроме того, «Sputnik Беларусь» сообщил, что одним из ключевых тезисов беседы Тихановской с Биганом стало то, что США не будут вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.

Тихановская обжаловала итоги выборов в Верховном суде Белоруссии
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Светлана Тихановская

Протесты в республике продолжаются уже более двух недель. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов в Белоруссии не признала, позже ее лидеры сформировали координационный совет. Сама Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве.

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Теги: Белоруссия, выборы, массовые протесты, Светлана Тихановская, Госдеп США
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