Тихановская заявила Госдепу США о готовности к диалогу с властями

Светлана Тихановская (Фото: Darius Mataitis / imago-images.de / Global Look Press)

После встречи с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о своей готовности разрешить кризис в стране путем диалога о мирной передаче власти. Об этом после встречи сообщил ее штаб.

«Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию», — указано в заявлении.

Также в нем сообщается об открытости оппозиции в отношении посредничества международных организаций для облегчения этого диалога. Вместе с тем там же выдвигается требование «беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа».

Помимо этого Тихановская после встречи с Биганом призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии. «Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых, справедливых и свободных выборах», — приводит ее слова в своем заявлении координационный штаб оппозиции.

Кроме того, «Sputnik Беларусь» сообщил, что одним из ключевых тезисов беседы Тихановской с Биганом стало то, что США не будут вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.