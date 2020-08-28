Белоруссия начала военные учения у западной границы

Белоруссия начала тактическое учение у западной границы. Ранее Лукашенко не раз заявлял, что на фоне протестов в республике Польша пытается «отсечь Гродненскую область»

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Белоруссия начала военные учения на Гродненском тактическом направлении на западе страны, сообщило Минобороны республики.

«Проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск. В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

Для решения «других задач» в учения участвуют также учебно-боевые самолеты Як-130. Они выполняют полеты по охране государственной границы, указало Минобороны Белоруссии.

На фоне массовых протестов, которые проходят в Белоруссии после выборов президента, другие страны пытаются «отсечь [от нее] Гродненскую область», неоднократно заявлял Лукашенко. По его словам, «неустоявшиеся соседи спят и видят», что регион отойдет Польше в случае развала страны.