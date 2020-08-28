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Белоруссия начала военные учения у западной границы

Белоруссия начала тактическое учение у западной границы. Ранее Лукашенко не раз заявлял, что на фоне протестов в республике Польша пытается «отсечь Гродненскую область»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Белоруссия начала военные учения на Гродненском тактическом направлении на западе страны, сообщило Минобороны республики.

«Проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск. В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

Для решения «других задач» в учения участвуют также учебно-боевые самолеты Як-130. Они выполняют полеты по охране государственной границы, указало Минобороны Белоруссии.

На фоне массовых протестов, которые проходят в Белоруссии после выборов президента, другие страны пытаются «отсечь [от нее] Гродненскую область», неоднократно заявлял Лукашенко. По его словам, «неустоявшиеся соседи спят и видят», что регион отойдет Польше в случае развала страны.

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15 августа Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе. Свое решение президент объяснил тем, что другие страны уже начали наращивать там свои военные силы. «Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно», — сказал он.

Президент Литвы Гатанас Науседа заявления Лукашенко о внешней угрозе Белоруссии опроверг, заявив, что «режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем». В Польше же обвинения в свой адрес назвали печальными. «Удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — сказал глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

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Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, военные учения
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