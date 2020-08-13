Работники Белгосфилармонии вышли на забастовку
Сотрудники Белорусской государственной филармонии вышли на мирную забастовку против итогов выборов президента. Об этом РБК сообщил гендиректор филармонии Александр Никита.
По его словам, в забастовке принимают участие работники филармонии и участники ансамбля «Сторожки». Они вышли на крыльцо учреждения с импровизированным концертом.
Ранее в Сети опубликовали видео акции сотрудников Белорусской филармонии. На ролике видно, что они стоят на ступенях с плакатами с надписью «У меня украли голос» и поют.
«Таким образом они выражают мирный протест против страха, который им приходится испытывать, когда они добираются с работы до дома. Поют духовные церковные песни. Это не политическая акция, а общественная, мирная. Они против насилия и за мирный город», — прокомментировал Никита.