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Выборы в Белоруссии ,  
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Работники Белгосфилармонии вышли на забастовку

Фото: Евгений Ерчак / EPA / ТАСС
Фото: Евгений Ерчак / EPA / ТАСС

Сотрудники Белорусской государственной филармонии вышли на мирную забастовку против итогов выборов президента. Об этом РБК сообщил гендиректор филармонии Александр Никита.

По его словам, в забастовке принимают участие работники филармонии и участники ансамбля «Сторожки». Они вышли на крыльцо учреждения с импровизированным концертом.

Ранее в Сети опубликовали видео акции сотрудников Белорусской филармонии. На ролике видно, что они стоят на ступенях с плакатами с надписью «У меня украли голос» и поют.

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«Таким образом они выражают мирный протест против страха, который им приходится испытывать, когда они добираются с работы до дома. Поют духовные церковные песни. Это не политическая акция, а общественная, мирная. Они против насилия и за мирный город», — прокомментировал Никита.

В акции участвуют около 40 человек, и они не отказываются работать. В филармонии ежедневно проходят репетиции, однако во время пандемии давать концерты невозможно. «Назвать это забастовкой не поворачивается язык — это крик души творческих людей», — заключил гендиректор филармонии.

Telegram-канал Nexta утром 13 августа сообщил, что на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. Канал опубликовал видеозаписи шествия колонны по заводской территории мимо здания с надписью «Прессовый цех» к флагу с надписью «БелАЗ».

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Тем не менее БелАЗ опроверг сообщения, пояснив, что работники проводят встречу с руководством предприятия и о забастовке речь не идет.

К всеобщей забастовке призывают участники протестов, которые начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных итогов выборов президента страны. По предварительным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Протестующие требуют пересмотра результатов голосования.

Теги: Белоруссия, забастовка, филармония, видео, новости
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