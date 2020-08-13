Работники Белгосфилармонии вышли на забастовку

В акции участвуют около 40 человек, и они не отказываются работать. В филармонии ежедневно проходят репетиции, однако во время пандемии давать концерты невозможно. «Назвать это забастовкой не поворачивается язык — это крик души творческих людей», — заключил гендиректор филармонии.

Telegram-канал Nexta утром 13 августа сообщил, что на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. Канал опубликовал видеозаписи шествия колонны по заводской территории мимо здания с надписью «Прессовый цех» к флагу с надписью «БелАЗ».

Тем не менее БелАЗ опроверг сообщения, пояснив, что работники проводят встречу с руководством предприятия и о забастовке речь не идет.

К всеобщей забастовке призывают участники протестов, которые начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных итогов выборов президента страны. По предварительным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Протестующие требуют пересмотра результатов голосования.